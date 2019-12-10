Иззи Казино – современное инновационное решение для тех, кто предпочитает отдыхать и развлекаться за компьютером/телефоном. Настоящая находка для любителей гемблинга. Весьма успешно ведет свою деятельность на территории Казахстана.
Официальный сайт онлайн казино функционирует стабильно и без неполадок. Запускается со смартфонов, планшетов, компьютеров и ноутбуков. Сайт внешне выглядит стильно – чувствуется, что администрация поработала над «внешним видом» веб-ресурса. Нет шаблонности, лишних кричащих элементов. Даже после долгого времяпрепровождения на сайте глаза не устают.
Изи – азартная платформа, на которой можно играть в различные автоматы в любое время. Перед подключением к ресурсу рекомендуется тщательно изучить правила и условия пользования казино. Для успешной и полноценной работы с проектом нужно согласиться со всеми пунктами.
У Иззи Казино официальный сайт имеет следующие характеристики:
Казино также дает всем своим посетителям возможность использовать актуальные зеркала. С их помощью обходят блокировки официального сайта, а также разгружают его в «час пик».
Дополнительно каждый желающий имеет право на то, чтобы скачать приложение азартного клуба. Оно запускается на Android, iOS и компьютерах. Это – безопасная и надежная утилита. Справиться с ней способен даже начинающий гемблер.
Регистрация на сайте не является обязательной. Проводится игроками по желанию. В обязательном порядке необходимо проходить соответствующую процедуру тем, кто планирует зарабатывать при помощи онлайн казино.
Зарегистрироваться клиенту предлагается несколькими способами:
Сразу после завершения операции удастся сыграть на деньги или насладиться демо режимом слотов. Эти и другие возможности будут разблокированы моментально.
Для регистрации необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:
Следующий этап – активация учетной записи путем перехода по специальной ссылке. Она будет выслана на указанный при регистрации e-mail.
Внимание: письмо может попасть в папку «Спам». Приходит обычно в течение 10-15 минут с момента завершения регистрации.
Вход в Личный Кабинет осуществляется в несколько кликов. Процедура мало чем отличается от аналогичной на любом другом сайте.
Чтобы осуществить вход в профиль Иззи, потребуется на сайте или в приложении кликнуть по одноименному элементу управления. Далее – прописать логин и пароль от учетной записи. Подтвердив манипуляции, игрок получит доступ к профилю.
Иногда регистрационные сведения утрачиваются или забываются. Для возвращения доступа к аккаунту нужно использовать форму восстановления. Она работает на Андроид и других платформах. Чтобы ей воспользоваться, достаточно кликнуть по гиперссылке «Забыли пароль?» в логе авторизации.
Игроки также могут обратиться в службу поддержки напрямую. В этом случае дополнительно может потребоваться верификация личности.
На сайте Иззи представлены игры от ведущих мировых провайдеров. С азартным клубом сотрудничают более 35 известных компаний. Это – гарантия безопасности, честности и надежности игрового процесса.
Все симуляторы разделены на категории. Клиенты смогут попробовать не только слоты, но и настольные игры. Присутствуют разнообразные рулетки, игры с живыми дилерами, видео-аппараты. Есть отличная возможность совершать ставки на спортивные соревнования – отведена целая категория «Спорт».
Насладиться топовыми игровыми аппаратами предлагается как в мобильной версии клуба, так и в полной. Слоты доступны бесплатно и без регистрации в демо режиме. Он предусматривает следующие ограничения:
Это отличный тренажер и способ приятно провести время. Действительное зеркало на сегодня тоже поддерживает Демо режим.
Второй вариант – игра на деньги. Открывается только после регистрации на веб-портале и внесения депозита на баланс. Ограничения демо версий здесь полностью сняты. Это – возможность играть, зарабатывая реальные средства.
Отдельного внимания в обзоре требует бонусная программа. Отзывы клиентов Иззи подчеркивают, что эта секция неплохо продумана. На значительную поддержку от администрации могут рассчитывать не только новички, но и частые пользователи сайта. Выгодные предложения найдутся для каждого.
Сейчас бонусная программа включает в себя:
Гемблерам предлагают принять участие в программе лояльности – играя на деньги, пользователи будут получать опыт. Он обменивается на дополнительные средства и отвечает за повышение уровня аккаунта.
У Izzi Casino официальный сайт работает полностью легально и имеет лицензию. При желании можно скачать официальную программу клуба для смартфонов, планшетов, компьютеров.
Документы, разрешающие вести азартную деятельность, выданы на острове Кюрасао. Действительны до августа 2022 года. Ознакомиться с ними можно непосредственно на сайте. Рабочее зеркало тоже соответствует всем документам.
Финансовые операции доступны только зарегистрированным клиентам. Пополнить счет или обналичить его удается через:
Минимальная сумма депозита – 600 тенге, обналичивания – 6 000. Поступление средств на игровой счет осуществляется моментально. Вывод денег занимает до 3-х суток. Заявки на обналичивание предлагается оставлять в Личном Кабинете.
В целях безопасности администрация клуба:
Не рекомендуется пользоваться информацией, полученной со сторонних ресурсов. Даже «безобидный» бонус код способен привести к нарушению безопасности учетной записи Казино Izzi.
Отзывы азартная платформа получает в основном положительные. Игроков радует дизайн, бонусная программа и разнообразие софта. Клиенты отмечают, что нет никаких проблем в том, чтобы связаться со службой поддержки при необходимости.
Из недостатков в основном подчеркивают частые блокировки сайта. Но обойти подобную проблему удается через приложение или зеркало клуба. В остальном Иззи – отличное место для гемблинга, гарантирующее только честные выигрыши.
Нужно ли регистрироваться на сайте? – Нет, для игры в Демо слоты профиль не нужен. Процедура регистрации обязательна лишь для тех, кто планирует запускать аппараты в режиме «на деньги».
Что нужно для идентификации личности? – Процедура проводится по запросу. Игроку нужно заполнить анкету и подтвердить контактные данные. Далее – направить в службу поддержки письмо со сканом/фото паспорта.
Не могу получить бонус, но условия выполнил. Что делать? – Подождать несколько часов. Если это не помогло, рекомендуется обратиться напрямую к менеджерам службы поддержки. Они ответят на запрос в течение нескольких минут.
Не могу зайти на сайт. Как поступить? – Можно скачать приложение Izi Casino. Доступно бесплатно для всех видов платформ. Второй вариант – уточнить актуальное зеркало на сегодня и использовать его для обхода блокировок.